Šoti mürapopparid Jim Reid ja William Reid ehk The Jesus and Mary Chain jõudsid eile Eestisse, et anda täna Alexela kontserdimajas unustamatu kontsert, mida soojendab Röövel Ööbik. Täna kell 11 käisid vennad Reidid jagamas autogramme ning intervjuusid Terminali plaadipoes. Vaata galeriist, kuidas möödus lahe lõunatund legendaarsete muusikutega!