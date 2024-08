Teatrietenduse ajal lavalt alla kukkunud Ian McKellen: ma ei suuda enam kodust lahkuda

Näitleja Ian McKellen elas hiljuti üle raske kukkumise, kui kukkus keset meeleolukat teatrietendust Londoni Noël Cowardi lavalt alla esiritta. McKellen toimetati haiglasse ja ta pidi loobuma lavastuses «Player Kings» jätkamisest. Näitleja selgitas, kuidas on läinud tema elu pärast rasket õnnetust.

McKellen kostis, et kumbki vigastus ei ole täielikult paranenud ja nüüd kardab 85-aastane mees kodust lahkuda, sest tal on hirm, et keegi võib teda tänaval müksata ning põhjustada kannatamatut valu. Valu saadab teda niigi igapäevaselt õlgades.