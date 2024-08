Avemaria: noored punkhinged, kelle eluunistus on saada pensionäriks

Pungiga on see asi, et see koosneb enamasti vihastest meestest – meloodiaid napib. Valgetest vihastest meestest võib mingi osa kalduda paremäärmusse. Avemaria põhikirja üks punkt on aga, et kõik bändiliikmed peavad heaks hakkama. Avemarias laulab naine, Riste Sofie Käär. Tema arvates leidub Jarko Školini (kitarr), Alexander Kaseste (bass) ja Kalli Talonpoika (trummid) teistes bändides vist rohkem vastandumist. Kaseste ja Talonpoika pundi Skoone kassett «Vägivallatus» (2021, Trash Can Dance) sisaldas kunagise jeesusräpiduo Revolution J laulu «Mis kell on?» tõlgitsust.