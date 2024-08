MILJONID RENTSLIST ALLA Mis saab Joaquin Phoenixi geifilmist?

Praegu ei ole teada, miks Phoenix rollist loobus, ehkki sotsiaalmeedias spekuleeritakse, et mitme Oscariga pärjatud Phoenix lõi lihtsalt araks, sest film peaks sisaldama mitmeid graafilisi seksistseene.

Olukorra teeb erakordselt keerukaks just see, et Phoenixi asendamine filmi praeguses faasis on võimatu, ent meeskonnaliikmetele ja investoritele tuleb siiski maksta, mis tähendab, et osapoolte jaoks võib rahaline kahju ulatuda potentsiaalselt miljonitesse dollaritesse.

Nüüd on aga selge, et projekti vähemalt püütakse päästa, sealhulgas on saanud ilmsiks, et Phoenixit siiski üritatakse asendada ning esimese variandina on laualt läbi käinud Pedro Pascal. Siiski kinnitavad filmiga seotud isikud The Hollywood Reporterile, et Pascal on üsna ebatõenäoline valik, arvestades, et ta on juba seotud nii mitme suuremahulise projektiga.

Teise puudusena tuuakse välja see, et Phoenixi kõrval pidi filmis kaasa tegema Danny Ramirez, kes on tuntud sellistest filmidest nagu «Top Gun: Maverick» ja peagi ilmuv «Captain America: Brave New World». Kuid The Hollywood Reporteriga vestelnud talendiotsija sõnul ei ole «kaks latiinomeest filmi arvesse võttes eriti mõttekas».

Veel on ilmnenud, et Todd Haynes ja tema produtsendid on kaalunud Phoenixi vastu hagi esitamist, et katta miljonitesse ulatuvad kulud. Pole maha maetud ka lootust, et hagi võiks Phoenixi filmi juurde tagasi meelitada, sest kohtuasi pole ühegi osapoole jaoks eriti ideaalne väljavaade.