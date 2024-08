GALERII Värvikirev ja võimas! Tallinnas esines Brasiilia popmuusika elav legend

Valle karjäär on kestnud juba kuus aastakümmet ja läbi aastate on ta suutnud stilistiliselt teha kõike alates sambast ja bossast kuni Brasiilia psühhedeelse levimuusika ja beach boogie’ni välja. Tema muusikat on sämpeldanud nii Jay-Z, Kanye West, Childish Gambino, Madlib kui ka Kaytranada ning kaverdanud isegi Frank Sinatra.