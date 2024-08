Skandaalid aasta suurima filmi ümber jätkuvad: uhke reklaamklipp oli võltsitud

«Megalopolise» eile ilmunud, aga ametlikelt kanalitelt juba nüüdseks eemaldatud reklaamrull on kahtlemata muljet avaldav. Esmalt vaadatakse tagasi Francis Ford Coppola uhkele filmikarjäärile.

Meenutatakse vaatajale, et Coppola käe all valmisid meistriteosed «Ristiisa», «Tänapäeva apokalüpsis» ja «Brad Stokeri Dracula» - filmid, mis on nüüd kõigi poolt kõrgelt hinnatud, kuid omal ajal kõiki kriitikuid ei vaimustanud.

Kaader filmist «Megalopolis». Foto: Lionsgate

Seejärel näidatakse filmi fantaasiaküllaseid stseene, kus Adam Driveri mängitud arhitekt Cesar Catilina asub meeleheitlikule teekonnale, et taas üles ehitada hävinud suurlinn.

Reklaamrulli järgi kirjutas The Village Voice'i kriitik Andrew Sarris 1972. aastal «Ristiisa» kohta: «Kohmakas ennastimetlev film. Ei tea ise ka, mis ta olla tahab.» Legendaarne Pauline Kael arvas: «Hävib omaenda kunstipärasuse tõttu.»

Kui 1979. aastal ilmus Vietnami sõja film «Tänapäeva apokalüpsis», kostnud kriitik John Simon National Review's: «Hämmastav läbikukkumine.» Daily Newsi Rex Reed kirjutas: «Suurejooneline prügihunnik.»

1992. aasta «Draculale» olevat osad kriitikud andnud sama hävitava hinnangu. «Triumf selles, kui stiil valitseb sisu üle,» olla kirjutanud Roger Ebert.

«Megalopolise» reklaamklipp on täidetud vanade tsitaatidega kriitikutelt, kes Coppolasse alati uskunud ei ole, justkui tõestamaks, et meister pole alati kõiki eksperte hetkega veenda suutnud. Tuleb aga välja, et reklaamis näidatud tsitaadid on eksitavad või isegi mitte reaalsed.