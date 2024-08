KAUAOODATUD HETK Filmilegend naaseb pärast insulti kinolinale

Tim Curry naasmist kinolinale on oodatud juba ligi 15 aastat, sest tema viimane ülesastumine filmis oli Simon Peggi ja Andy Serkise 2010. aasta mustas komöödias «Burke & Hare». Pärast seda on Curry kaasa löönud vaid ekraanivälistes rollides, näiteks oli ta jutustaja 2016. aastal linastunud telefilmis «The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again».

Tim Curry 1975. aasta õudusmuusikalis «The Rocky Horror Picture Show». Foto: TopFoto/SCANPIX

Tim Curry on filmisõpradele peamiselt tuntud mitme õudusklassikasse kuuluva rolli poolest. Näiteks kehastas ta kloun Pennywise'i telelavastuses «It», ent tema kuulsaimaks rolliks võib kahtlemata pidada Dr. Frank-N-Furteri kehastamist õudusmuusikalis «The Rocky Horror Picture Show», samas kui lastele on ta tuttav «Üksinda kodus» teisest filmist.

Seega on ainult kohane, et õudusžanri ikoon naaseb kinolinale uues õudusfilmis «Stream».

«Streami» stsenarist, režissöör ja produtsent Michael Leavy ütles Varietyle tehtud avalduses, et Curry tagasitulekut hoiti pikka aega vaka all ning eriti keeruline oli ohjeldada elevust, mis Curry naasmisega kaasnes. «Oleme nii elevil, et saame Timi tagasi suurele ekraanile tuua!» sõnas režissöör.

Leavy lisab: «Ta on näitleja, keda ma olen alati jumaldanud, nii et temaga koos töötamine on üks minu elu tähtsamaid hetki, eriti filmi juures, mis mulle niivõrd palju tähendab.»

Õudusfilmi «Stream» keskmes on perekond, kes sõidab puhkust nautima omapärasesse hotelli. Esialgu rahulik puhkus saab aga kiire lõpu, kui selgub, et hotelli peale on möllama lastud neli hullunud mõrvarit. Nüüd peab perekond meeleoluka nädalavahetuse asemel pidama võitlust elu ja surma peale, mis on idüllilisest puhkusest ilmselgelt üsnagi kaugel.

Mis rolli Curry filmis täpselt kehastab, ei ole veel teada.