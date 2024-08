KES NEIST JOBU ON? Sotsiaalmeedias ärplevad rokkar ja muusikakriitik lähevad kohtusse

Anthony Fantano, kes on tuntud nii kriitiku kui ka suunamudijana, tegutseb sotsiaalmeedias nime The Needle Drop all. Tema vastuolulised arvustused ja teravad arvamused on talle toonud pühendunud jälgijaskonna ning ainuüksi TikTokis jälgib Fantanot üle 1,5 miljoni tellija.

Ronnie Radke näol on tegemist skandaalse nullindate metalcore ansambli Falling In Reverse lauljaga. Falling In Reverse loodi ajal, mil Radke vanglas istus ning ehkki ansambel on tänini aktiivne ja avaldab pidevalt uut muusikat, on Radke oma karjääri laiendanud ka sotsiaalmeediasse, kus tema peamiseks nišiks on kõigiga tüli norimine.

Nõnda on Radke viimase paari aasta jooksul lubanud erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel kõik vihkajad kohtusse kaevata, spetsiifilisemalt puudutasid ähvardused aga just Fantanot, kes postitas 2023. aasta augustis YouTube'i 8 minutit pika video pealkirjaga «This Guy Sucks».

Videos materdab Fantano 8 minutit Radket, öeldes, et tema muusika ei kõlba kuhugi. Ka kõneleb Fantano videos Radke ajaloost ning ajast, mil Radke vanglas oli ja juhib tähelepanu Radke vastuolulistele avaldustele sotsiaalmeedias. Lisaks kirjeldas Fantano videos paljusid momente, kus Radke sõnavõtud olid transfoobsed või rassistlikud ning kirjeldas Radke't kui süüdi mõistetud kurjategijat, kes on karistust kandnud nii perevägivalla, seksuaalse ahistamise kui ka tapmiskatse eest.

Lisaks nimetab Fantano Ronnie Radke'i videos lihtsalt «kaasaegse rokkmuusika suurimaks sitapeaks».

Radke teatas seejärel sotsiaalmeedias, et kui Fantano videot ei eemalda, esitab muusik kriitiku vastu laimamise pärast hagi. Kuna Fantano keeldus video eemaldamisest, esitas Radke 20. augustil Los Angelese kohtusse hagi, milles süüdistas Fantanot laimamises.

Hagis väidetakse veel, et Fantano poolt videos esitatud artiklid, sotsiaalmeedia postitused ja pealkirjad olid eksitavad ning laimavad. Ka jättis Fantano väidetavalt videost välja kohtulahendid, mis näitaks, et Radke mõisteti mõne protsessi käigus õigeks. Seetõttu on Radkel ja tema meeskonnal õigus arvata, et Fantano tegevus oli ettekavatsetult pahatahtlik ja et «Fantano teadis väidete esitamise ajal, et need on valed».