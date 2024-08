Laulasmaal saab kolmel päeval vaadata filme Arvo Pärdi muusikale

«Ehkki filmi peamine eesmärk on ülistada muusikat, ei puudu sel ka mõnevõrra eksistentsialistlik mõõde, sest film räägib ka elu mõttest ja mida oma eluga peale hakata. Lõpuks tahab see film ka puudutada ja naerma ajada, et me ei võtaks iseennast nii tõsiselt,» lisas Kappers.