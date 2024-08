ÜHE TEEKONNA LÕPP «Top Geari» Clarkson, Hammond ja May ühinevad viimaseks ühiseks reisiks

Populaarne reisisaade «The Grand Tour» saab lõpu ühekordse erisaatega «The Grand Tour: One for the Road», mis jõuab vaatajateni 13. septembril. Erisaates ühinevad Jeremy Clarkson, Richard Hammond ja James May viimaseks ühiseks reisiks ning sõidavad Zimbabwesse.

James May ütles tänavu mais, et kolmik on koos seigelnud palju kauem, kui arvati. «Oleme seda teinud peaaegu 22 aastat. Kui ma 2003. või 2004. aastal sellega tegelema hakkasin, arvasin, et see kõik on natuke naeruväärne, võib-olla kestab see paar aastat. Aga siin me oleme, hallid ja longus. Ja me alles nüüd lõpetame. See on üsna tähelepanuväärne,» sõnas May.