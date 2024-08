Vaba Akadeemia loeng Imar Koutchoukali «Poliitika, autoriteet ja legitiimsus islamis läbi selle ajaloo»

2011. aasta toimunud Araabia kevadel ennustasid paljud Lähis-Ida ja islami asjatundjad, et poliitilise islami ajastu on läbi ning et peatselt on regioonis juurdumas liberaalse demokraatia põhimõtted. Araabia kevadele järgnes aga vastselt tekkinud Süüria ja Levandi Islamiriigi nähtuse tulemusel mitmeaastane košmaar. Läänelike demokraatiate asemel väitsid islamiriigi juhid, et nad on taastanud utoopilise poliitilise korra, mis peegeldavat prohvet Muhamedi ühiskonda. Koos kristlaste, jeziitide ning teiste religioossete ning etniliste vähemuste kõrval said kõvasti kannatada ka need muslimid, keda Islamiriik pidas mitteõigeteks muslimiteks. Islamiriigi tõus ja langus on tekitanud küsimused: kes on õige ja vale muslim, kellel on õigus valitseda ja miks?