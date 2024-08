NÄDALA RAAMAT Mahalastud Poola spiooni tütrele tehti rekordarv abieluettepanekuid

Mälestuslikkus seob Petkevitšit Ginzburgiga. Mõlemad naised on bolševistlikust koorekihist ja usuvad süsteemi, kuni see nende pereliikmeid, sõpru ja neid endid hävitama asub. Mõlemad on hiilgava mäluga, oivikud kirjanduse alal. Nad läbivad hulga olukordi, kus ellujäämine on ime. Nad ehitavad isikliku mõjuga enda ümber sõnastamatu kaitsekihi, mis hoiab inimlikkust alal. Ja kirjeldavad kaasvange, kel see omadus on samuti esil. Kummaline, aga just suur julmus teeb inimlikkuse selgemalt nähtavaks.