Viis aastat. Tahaksin öelda, et lugesin teda viis aastat ja et ilmsiks tulid üha uued tähenduste kihid, aga ei. Viis aastat käisin Dante eestindaja Ülar Ploomi itaalia keele ja kirjanduse loengutes Vabas Akadeemias, julgemata talle silma vaadata, et varjata tõsiasja – ma ei olnud Dantet lugenud.