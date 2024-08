KUNST JA POPP Tarmo Urb viskas tulevase kunstistaari kohvikust välja

Alustas Basquiat oma tegevust nagu ka üks meie varasemaid kangelasi Keith Haring New Yorgi tänavatel. Tegi sotsiaalkriitilist grafitit nime all SAMO, mis tähendas «same old». Oma esimese maali müünud ta muide Blondie lauljale Debbie Harryle, kes mängis temaga koos filmis «Downtown 81». Selles näeme veel mitte kuulsat Basquiat’d mööda raagus Lower East Side’i tuiamas, siia-sinna grafitit tegemas ja klubides tolle aja avangardsemaid bände vaatamas. See New Yorgi periood ja dokumentatsioon sellest on muidugi romantiline. Varajane hip-hop, post-disco, post-punk, no wave, grafiti ja muu kunstivärk – skeened, mis New Yorgis kihisesid ja palju hilisemat ajalugu tootsid. Basquiat oli selle loomulik osa.