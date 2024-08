Kui melomaan kasutab helitehnikat selleks, et muusikat nautida, siis audiofiil tarvitab muusikat selleks, et tehnikat nautida. Nende kahe ühisosa leida pole kerge, aga siiski on see võimalik. Ühe sellise ühendava lüli nimi on Jack White, pool kunagisest superduost The White Stripes, multimiljonärist tehnilisi kurioosumeid jumaldav ja salvestusprotsessis igasuguseid digividinaid nagu katku vältiv ekstsentriline mees.