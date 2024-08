INTERVJUU Pärandihoidja Ave Matsin tõestab, miks on Eestile vaja kõrgharidusega mõisapreilisid

On ju ilmselge, et inimkond tarbib liiga palju ja me peame tarbimist vähendama. Tempo, millega inimkond kasutab loodusvarasid, on nii drastiliselt kasvanud, et taastumatuid loodusvarasid varsti enam ei olegi. Hea küll, puud kasvavad, aga on terve hulk taastumatuid ressursse, mis mõjutavad väga palju meie keskkonda. Riided on näiteks valmistatud polüestrist, mis on taastumatust loodusvarast tehtud. Lahendus taastumatute materjalide ülekasutamise vältimiseks peitub väga palju kohalikes taastuvates loodusmaterjalides ning oskuses neid töödelda ja kasutada. Ja kõik need teadmised ja oskused on pärandtehnoloogias olemas.