NÄDALA FILM «Sipsiku» tegijate uus animafilm preemiaid ei võida, aga on talutav

Käisin filmi kinos vaatamas koos oma kümneaastase tütrega, kes on mul kinos linastuvate lastefilmide puhul juba seitsmeaastase staažiga väike filmikriitik. Tema hinnang filmile oli, et polnud halb, aga kümneaastase jaoks juba liiga titekas. Niheles filmi ajal ja kippus telefoni näppima, sest kohati, eriti lõpupoole, hakkas igav. Ta arvas, et nooremana oleks see film talle meeldinud.

Film on valminud Eesti, Taani, Hollandi ja Prantsusmaa koostöös ning suur osa sellest valmis A Film Eesti stuudios Meelis Arulepa juhendamisel. «Pandakaru» lavastajad on Richard Claus ja Karsten Kiilerich. Sama paar töötas kunagi ka meie laste suure lemmiku, «Sipsiku» filmi kallal. «Pandakaru Aafrikas» valmis Film Estonia tagasimaksemeetme abil ja see on väga tervitatav.

Kui keegi läheb nüüd kinno selle ootusega, et ees ootab samasugune seiklus nagu «Sipsikus», siis tema ilmselt peab pettuma. Pildikeel on siin hoopis teistsugune ja pandakaru loos on vähe laule.