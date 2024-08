Uudis, et paljudele meie kultuurisuvede üheks tippürituseks saanud Saaremaa ooperipäevade kunstilist poolt 17 aastat vedanud Arne Mikk annab ameti edasi Ain Angerile, tehti teatavaks varem salvestatud video vahendusel. Publiku soojast, tugevast heakskiidust kõlas läbi tänu Mikule tehtu eest, ka imetlus 90-aastaselt vaimustavalt vitaalse mehe suhtes, kuid see oli ka toetus Angerile, meie esibassile maailma ooperilavadel, kes sai tegevlauljana oma kodusaarel peaaegu et oma festivali. Eesti publik armastab ja toetab Angerit – ka siis, kui ta on kohal vaid virtuaalselt, oma võimsat registrit laval avamata, eemalt lehvitades, nagu ka kolm aastat tagasi New Yorgi Metropolitan Opera debüüdi eel kinoekraanilt koduseid tervitades.

«Mul ei olnud kahjuks võimalik Kuressaares olla. Väga lootsin, et saan galakontserdiks tulla, aga lendasin just sel ajal Riiast Münchenisse,» ütleb Anger päev hiljem Saksamaal Münchenis ühes Baieri Riigiooperi lähedal asuvas tänavakohvikus, kus vaba laua leiame. «Kui aus olla, ma isegi ei tea, kas mu lepingutes on punkt, et pean eelmisel õhtul olema linnas, kus järgmisel päeval on etendus. Aga see on hea tava.»