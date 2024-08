UNISTUS TÄITUS Eesti helilooja sõlmis lepingu maailma ühe mainekama muusikakirjastusega

Schott Music on maailmas üks vanimaid ja tuntumaid muusikakirjastusi, kelle kataloogis on esindatud selliste suurte heliloojate looming nagu Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Igor Stravinsky ja Carl Orff, samuti paljude 20. ja 21. sajandi heliloojate teosed, sealhulgas György Ligeti ja Krzysztof Penderecki.

Halliku muusika on tuntud oma oskuse poolest tabada hetke ja pakkuda läbi helide mõtisklusi elu üle. Tema looming on inspireerinud paljusid ja nüüd, tänu Schott Musicule, on see kättesaadav veelgi suuremale auditooriumile.