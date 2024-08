Saatuseaasta 1944 mälestuseks meenutatakse neid, kes ei saanud näha taasiseseisvumist

«Raimo Kangro «Missa süütult hukkunud eestlastele» on kirjutatud 1989. aastal – meie rahva jaoks haruldasel ajal, mil (juba ja veel) oldi ühel meelel: peamine on vabadus! Ilusatele iseseisvusideaalidele andis sügavust teadmine, et enne meid on olnud sadu ja tuhandeid eestlasi, kes hukkusid vangilaagrites, süüdistatuna isamaa-armastuses. Niisama palju oli neid, kes langesid sundkorras võõrarmeedesse värvatuna, kusjuures kord nimetati «õigeks» pooleks Nõukogude, kord Saksa sõjaväge. Tegelikult asus nii Arhangelski tööpataljonis surnuks näljutatud kui Hitleri armee ridades tapetud eestlaste «õige pool» siin, Läänemere ääres.»

Tungal jätkab: «Raimo Kangro missa ei ole poliitiline, vaid humanistlik teos: see on pühendatud kõigile neile, kes ei saanud näha Eesti taasiseseisvumist. Teksti kirjutades mõjutas mind mu oma perekonnalugu: ema ja kahe onu saatmine Komi ja Mordva vangilaagritesse, tädi, kahe mudilasega onunaise ja 84-aastase vanaema Siberisse küüditamine – ja seegi, et vanaema põrm jäigi Novosibirski oblasti mulda... Me ei saa minevikku muuta, küll aga mäletada nii head kui ka halba ja mälestada neid, kellele saatus ülekohut tegi. Helilooja sooviks oli see, et teos ei masendaks kuulajat, vaid et traagika kõrval tunnetataks ka helgeid momente: meie oleme elus, meie teha on tulevik.