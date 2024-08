Oscari-võitja Denzel Washington vihjab pensionile

Washington pidas silmas Ridley Scotti, kes tegi 2000. aasta suurfilmi «Gladiaator» ning selle järje, kus lisaks Washingtonile mängivad Paul Mescal ja Pedro Pascal. Washingtoni jaoks polnud see esimene kord Ridley Scottiga töötada, sest mängis peaosa Scotti 2007. aasta krimidraamas «Ameerika gangster».

Washington ütles, et 86-aastane Scott on filmitegemisest siiani imetlusväärselt haaratud. «Teda vaimustab elu ja tema järgmine film. Ta on nii inspireeriv,» kostis Denzel Washington. «Peaksime kõik tahtma temavanuselt ennast sedasi tunda.»