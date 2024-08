FÄNNID ON REEDETUD Legendaarne rokkbänd valetas hüvastijätutuuri kohta, et rohkem pileteid müüa

Nimelt on välja tulnud, et ansambel, kes 2017. aastal müüd pileteid oma hüvastijätuturneele, mis kandis pealkirja «The Long Goodbye», ei olegi tegelikult fännidega hüvasti jätnud. Ning nüüd on mõned pikaajalised fännid, kes käisid hüvastijätuturnee raames välja korraliku hulga raha, pettunud, justkui oleks ansambel neid röövinud.

«Sellega on naljakas lugu, sest need olid promootorid, kel tuli mõte tuuri niimoodi turundada,» tunnistas Deep Purple'i laulja Ian Gillan hiljutises intervjuus.

«Meile öeldi, et me peame rohkem pileteid müüma ning keegi pakkus välja, et nimetame seda hüvastijätutuuriks. Nii et ma ütlesin: «Sobib, aga ärme nimetame seda lihtsalt «hüvastijätuks», vaid «pikaks hüvastijätuks», rõhuga sõnal «pikk», et meie fännid teaksid, et see lõpp seal on lahtine.»

Toona tunduski, et ansambliga võib olla lõpp, sest ühel hetkel kaaluski bänd pensionile jäämist. Kitarrist Steve Morse sõnas ka 2017. aastal avalikult, et vähemalt tema jaoks on see hüvastijätt. Morse lahkus bändist 2022. aastal.

Seejärel tunnistas Gillan, et Deep Purple ei kavatse mingil juhul pensionile minna. «Meil on kontserdid planeeritud juba 2026. aasta lõpuni, nii et te näete Deep Purple't veel aastaid,» lubas muusik.

«Niipea, kui hakkad tundma, et ei suuda enam sama kõrgel tasemel toimetada kui varem, siis loomulikult sa kohandad, kohaned ja annad siiki endast parima, et mitte pettumust valmistada. Aga kui enam pole ka energiat ega jaksu, siis läheb asi piinlikuks. Keegi ei taha seda näha,» sõnas Gillan teema lõpetuseks.

Deep Purple alustas ansamblina esmakordselt 1968. aastal.