VIDEO «Marveli» kangelane üllatas 70 000 fänni erilise muusikalise etteastega

Nimelt sai 70 000 Ed Sheerani fänni olla ainulaadse hetke tunnistajaks, kui Chris Hemsworth astus Rumeenias koos Ed Sheeraniga lavale, et trumme mängida. Eriline hetk, kusjuures Hemsworthi jaoks esimene sarnane, jäädvustati näitleja National Geographicu ja Disney+ originaalseriaali «Limitless With Chris Hemsworth» teise hooaja jaoks.

Ehkki episood jõuab ametlikult vaatajate ette alles 2025. aastal, on lühike klipp jõudnud nii Ed Sheerani TikToki kui ka Instagrami lehele. Sheeran avaldas videos, et Chris Hemsworth õppis trumme mängima spetsiaalselt Ed Sheerani kontserdi jaoks.

Lugu, mida Rumeenia kontserdil koos mängiti, oli Sheerani megahitt «Thinking Out Loud». Mäletatavasti võttis Ed Sheeran ise laulu muusikavideo jaoks kümmekond kilo alla ning õppis tantsima, nii et võib öelda, et lisaks megahiti staatusele on laulul ka palju potentsiaali midagi uut õpetada.