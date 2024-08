Krüptiline sõnum või suur uudis? Rokkansambel Linkin Park laadis oma kodulehele ootamatu video

Tehniliselt on tegemist taimeriga, mis loendab sekundeid. Kui ülekande alguses oli ekraanil ees 100 tundi, siis praeguseks hetkeks on loenduri lõpuni jäänud ligikaudu 79 tundi.

Mida loendur täpselt tähendab, ei ole ansambel öelnud, ent fännid spekuleerivad, et tegemist võib olla teadaandega, et 2017. aastal meie seast lahkunud Chester Benningtoni asemele on leitud uus vokalist.

Linkin Parki taimer peaks lõppu jõudma 28. augustil.

Linkin Parki kitarrist Mike Shinoda kommenteeris Linkin Parki taasühinemise ümber käivaid kuulujutte aprillis: «Kuulujutud on alati liikvel ning inimesed küsivad alatihti, mis bändist edasi saab. Parim vastus, mis ma kellelegi anda saan, on, et kui meil on teile midagi öelda, siis me ütleme seda.»

«Kui me midagi öelda tahame, tuleb see LinkinPark.com kaudu. Kui kuulete seda kelleltki teiselt, on see teie asi otsustada, kas usute seda või ei,» lisas Shinoda.

Tundub, et nüüd on see hetk käes, kus bändil on midagi öelda.

Selle aasta alguses hakkasid levima kuuldused, et Linkin Park võib 2025. aastal naasta ning bändi elusolevad liikmed otsivad aktiivselt lauljat, kes Benningtoni asendada võiks. Lisaks tuli ilmsiks, et agentuur, millega Linkin Park koostööd on teinud, on hakanud Linkin Parki nimel vastu võtma pakkumisi festivalidelt.

Seda, kes Benningtoni asendada võiks, aasta alguses ei avaldatud, küll aga sõnas bändile lähedalseisev allikas, et Linkin Park loodab leida bändi eesotsa naisvokalisti. Põhjuseks olevat see, et Linkin Park ei otsi otseselt inimest, kellel oleks Chester Benningtoniga identne või sarnane hääl, vaid kedagi, kel oleks vokaalne võimekus laulda nii Linkin Parki vanemaid lugusid kui ka võimalikke lugusid, mis tulevikus ilmuda võiks.