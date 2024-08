Üks Hitleri lemmikteoseid: natside konfiskeeritud maal jõudis viimaks õigetele omanikele tagasi

Vennad, kes tegid enesetapu

Tänu Saksamaa Liitvabariigi kunstihaldusele, mis uurib riigi kultuuriväärtuste päritolu, et määrata kindlaks, kas need on natside röövitud, on Blecheni maal nüüd tagastatud õigetele omanikele, Edgar Moori järeltulijatele.

Teosest sai riigi omand

«Kunstiteose tagastamine on perekonna ja selle ajaloo jaoks väga oluline,» selgitas Moori järeltulijate esindaja. «Minu klient on tänulik selle eest, et on tunnustatud tõsiasja, et see kunstivargus oli Arthur Goldschmidti ja Eugen Goldschmidti ahistamise ja tagakiusamise tulemus.»