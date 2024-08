Kas vennad leppisid ära? 15 aastat tagasi suure tüliga laiali läinud Oasis võib taasühineda

Oasise fännid on terve nädalavahetuse ärevil olnud, sest idee taasühinemisest on taas laual ning laulja Liam Gallagher on fännide küsimustele vahetpidamata kahemõttelisi vastuseid andnud, mis võivad viidata taasühinemisele. Kusjuures, väidetakse, et staažikas rokkbänd plaanib 2025. aastal anda üsna mitu suurt kontserti Manchesteris ja Londonis.

Kuulujutud taasühinemisest on õhus olnud just sel aastal, sest fännidele tundub, et 15 aastat tagasi tülli pööranud vennad Liam ja Noel on omavahel suhted vähemalt mingil määral ära siluda suutnud. Eriti jäi see fännidele silma intervjuus, mis Noel Gallagher Manchesteri Sifters Recordsile andis, kus ta Liamit igal moel kiitis. Noel tegi komplimente nii Liami lavaenergia kui ka loomingulise hinge kohta ning kiitis venna suhtumist ja häält.

«Mul ei ole tema suhtumist ja häält. Tema hääl on nagu pits tekiilat, samal ajal kui mina olen nagu pool pinti Guinessi,» sõnas Noel intervjuus.

Olukord läks veel põnevamaks esmaspäeva varahommikul, kui Noel ja Liam Gallagher ning Oasise ametlik X-i kasutaja jagasid videot, kus kuldsel plaadil oli kuupäev 27.08.2024 ja kellaaeg 8am, mis on andnud fännidele alust arvata, et teade taasühinemisest ja võimalikust tuurist võib tulla just teisipäeva hommikul.

Samas spekuleerib briti meedia, et teade ei pruugi sugugi puudutada ansambli taasühinemist, vaid viidata Oasise debüütalbumi «Definitely Maybe» 30. aastapäevale, mis samuti sel nädalal on.

Liam Gallagher, kes on äärmiselt aktiivne X-is, kus ta alatihti lõbustab fänne või sõimab avalikult oma venda, on fännide küsimustele andnud koomilisi vastuseid. Muuhulgas vastas ta fännile, kes küsis, kas kuulujutud Oasise kokkutuleku kohta vastavad tõele, et tema «pole piuksugi kuulnud».

Teisele fännile, kes küsis X-s, millal võib oodata kontserdikuupäevade välja kuulutamist, vastas Liam: «Järgmisel reedel.»

Lisaks tegi Liam Gallagher pühapäeval säutsu, kus sõnas, et talle pole kunagi meeldinud sõna «endine».

I never did like that word FORMER — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2024