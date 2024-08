KELLEL ON ÕIGUS? Donald Trump veab ansambliga Foo Fighters vägikaigast

See ei ole sugugi esimene kord, kui Donald Trump on oma kampaania jaoks kasutanud mõnd lugu ning teinud seda ilma loata. Nüüd väidavad Trumpi esindajad, et Foo Fightersi «My Hero» kasutamiseks siiski luba saadi, ehkki Foo Fightersi laulja Dave Grohl väidab, et nemad luba andnud ei ole.

Vägikaikavedu endise presidendi ja bändi vahel sai alguse möödunud reedel, kui «My Hero» mängis Trumpi poolt korraldatud meeleavaldusel ning juhatas sisse Robert F. Kennedy jr. See tekitas nii mõneski fännis küsimusi ning mõned kirjutasid ka X-is (endine Twitter) Foo Fightersile avalikult, et küsida, mis värk on.

Ansambel vastas küsijatele, et luba loo kasutamiseks nad andnud ei ole, ka ei kiida nad laulu sellist kasutamist heaks.

Foo Fightersi esindaja kordas Varietyle ansambli sõnu: «Bänd ei ole lubanud «My Hero» kasutamist ning isegi kui Trump oleks selleks luba küsinud, poleks Foo Fighters seda luba mingil juhul andnud.» Esindaja lisas veel, et kõik loo kasutamise eest tagantjärele saadud autoritasud annetatakse Harrise/Walzi kampaaniale.

Trumpi pressiesindaja Steven Cheung aga väidab, et luba laulu kasutamiseks saadi õiguslikult ning heakskiit omandati «igati korrektsel viisil».

«Meil on luba laulu esitamiseks,» rõhutas Cheung. Samuti säutsus Cheung X-is, viidates üsna mitmele Foo Fightersi laulu pealkirjale: «It’s Times Like These facts matter, don’t be a Pretender. @foofighters». («Sellistel hetkedel loevad faktid, ärge teeselge. @foofighters» - eesti keeles)

Litsentsivaidlus on tõenäoliselt seotud sellega, kas laulu võib esitada konkreetses kohas või asutuses, kus kampaaniaralli organiseeritud on. See tähendab, et ehkki Foo Fighters ei ole andnud otsest luba Donald Trumpi meeskonnale, on vägagi võimalik, et üldise litsentsi on saanud koht, kus Trumpi meeskond oma kampaaniaüritust korraldab.

Sama juhtus 2020. aasta valimistel ansambliga The Rolling Stones, kelle lugu «You Can't Always Get What You Want» samuti Trumpi valimiskampaanias kasutati, ehkki ansambel sellele kategooriliselt vastu oli.