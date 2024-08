ARVUSTUS Suhtestaatusega on... pisut keeruline

«Duetid» koosnevad neljast osast, sama palju on publiku ees ka suhetega kimpus paare, kes püüavad omal moel toime tulla rahutuse, ängi, petmise, üksinduse ja vananemise hirmuga, olles veendunud, et õnnelikuks saamine on võimalik suuresti üksnes kellegagi koos. Abielu, kooselu, sõprus või siis, kui koos elada ei suuda, aga ikkagi on hea tajuda, et kusagil on keegi olemas – kuidas iganes me kooseksisteerimist ka ei nimetaks, «Duettides» avaldub neist kõigist midagi.