RAJU SÕIT Eesti ansambel põrutab Ameerika death metal'i legendiga Euroopasse tuurile

«See tuur on meie ühise armastuse tulemus selle bändi ning muusika vastu ja et tegu on juba meie teise turneega, on palju kindlam tunne naasta Euroopa lavadele. Ootan huviga ka teiste bändidega kohtumist ning juba tuttavate nägudega taaskohtumist!» ütles bändi bassist Siim Soodla.

Kitarristil Simo Atso on aga keskmisest suurem närv sees, kuna Nile näol on tegu Intrepidi suure mõjutajaga. «Nile on minu plaadikogus olnud alates 2017. aastast - nende album «Black Seeds of Vengeance» on jäänud mulle enim südamesse, kuna mul on sügavad mälestused selle kuulamisest ajateenistuse ajal, seega mõte nädala pärast algavast ühisest tuurist teeb mind tõesti emotsionaalseks,» sõnas Atso.