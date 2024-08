BRUTAALNE Tapperis saab täna õhtul kogeda death metal'i toorest jõudu

Left To Die avaldab austust surematule Deathile, mis oli Chuck Schuldineri (suri 2001) bänd. Nagu maailmakuulsa tribüütbändi Death To All puhul, siis ka Left To Die sisaldab endisi bändiliikmeid nagu Terry Butler (Obituary, ex-Massacre) ning Rick Rozz (ex-Massacre, Mantas jne), kes võtsid kampa Gruesome’i asutajaliikmed: vokalist-kitarristi Matt Harvey (Exhumed, ex-Repulsion, ex-Death) ja trummari Gus Ríose (ex-Malevolent Creation jt).

Legendaarne Death 1989. aastal, mis on inspireerinud ansamblit Left To Die. Foto: A Sniper / Wikimedia Commons

Death metalist läbi imbunud ja muusikaliselt kogenud nelik keskendub Deathi algusaastatele ning mängib ette terve legendaarse «Leprosy» albumi ning lugusid ka Death’i debüütalbumilt «Scream Bloody Gore», mille kohta Terry Butler ütles: «On suur au pärast kõiki neid aastaid mängida laule albumilt «Leprosy». Sellest on möödas üle 30 aasta, kui me Rickiga koos neid laule mängisime ja Matt ning Gus on ideaalsed kaaslased – suured Deathi fännid ning ülihead muusikud, kellega koos musitseerida.»

Võite oodata rännakut ajas tagasi 1988. aastasse surmametalli juurte juurde, sest esinemine tuleb sama äge ja kompromissitu nagu originaalis. Ärge jätke kasutamata seda haruldast võimalust death metal’i ajalugu uuesti läbi elada.

Incantation, mille eestvedaja on John McEntee, tähistab oma 35. tegutsemisaastat. Ajakulgu trotsides on nende muusika sama jõhker ja intensiivne kui varem. Klassikaliste albumite nagu «Onward to Golgotha» ja «Mortal Throne of Nazarene» fännid avastavad, et bändi uuem materjal on sama raevuka hingega. Valmistuge etteasteks, mis on täis tumedaid, süngeid meloodiaid ja brutal death metali elemente – ole tunnistajaks Incantationi vankumatust võimust!

Kodumaise toetajana astub lavale Deceitome. Bänd, kes on viljelenud vanakooli death metalit varsti juba kümne aasta jagu ning on nüüd valmis uuenenud koosseisuga uuesti esitama kompromissitut mid-tempo death metalit. Hoidke silmad avatud, sest juba septembri lõpus ilmub Hollanid plaadifiirma Raw Skull alt ka bändi teine täispikk album!

Ajakava: 19:00: uksed 19:30: Deceitome 20:30: Incantation 21:40: Left to Die