Supermani täht soovis pärast halvatuks jäämist surra, kuid naise sõnad veensid teda ümber

Kõige esimesena kinolinal Supermaniks kehastunud näitleja Christopher Reeve'ist ilmub dokumentaalfilm «Super/Man: The Christopher Reeve Story», mis vaatab tagasi Reeve'i näitlejakarjäärile ning 90ndatel toimunud õnnetusele, mille tagajärjel jäi Reeve traagiliselt elu lõpuni halvatuks. Reeve tahtis pärast õnnetust surra, sest tundis, et on kõiki alt vedanud, kuid tema abikaasa Dana Reeve lausus seitse sõna, mis panid meest tahtma edasi elada.

Mis Reeve'iga juhtus?

Surmasoov

Hobuse seljast kukkumist ei mäletanud Christopher Reeve haiglas ärgates üldse. Kui arstid mehele selgitasid, et ta on õnnetuse tagajärjel halvatuks jäänud, tundis Reeve järsku soovi elust lihtsalt lahkuda. Ta sosistas oma abikaasa Danale: «Võib-olla mul tuleks lihtsalt minna lasta.» Dana vastas talle: «Ma toetan iga sinu soovi, sest jutt käib sinu elust ja sinu otsusest. Aga ma tahan, et teaksid, et jään sinuga kuni lõpuni, saagu mis saab. Sa oled endiselt sina. Ma armastan sind.»