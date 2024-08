Kas muuseumist on võimalik põgeneda?

«Kunstnikud kogudes» on oma formaadilt, arusaadavuselt ja vastuvõtu heatahtlikkuselt suurepäraselt vormistatud ning just vormistus on see, mille selgusest kantuna võib sattuda väga irratsionaalsetele radadele ning tundmatutesse sfääridesse, sest kunstis, mis mind huvitab – selles võib juhtuda mida iganes.