RAHAMÄED OOTAVAD Oasise vennad saavad järgmise aasta tuurist väga, väga rikkaks

90ndate Britpopi ikoon Oasis alustas seda nädalat jahmatava uudisega, et bänd plaanib uuesti kokku tulla ning anda järgmisel aastal Suurbritannias ja Iirimaal 14 kontserti.

Kindlasti on raha üks põhjustest, miks Gallagherid otsustasid tülikirve maha matta ning uuesti kokku tulla, et miljonite fännide ees taas «Champagne Supernovat» mängida. Muu hulgas esineb Oasis järgmisel aastal neljal õhtul Wembley staadionil, mis mahutab 90 000 inimest.

Plaanitavate Suurbritannia ja Iirimaa kontsertide piletihindu ei ole veel välja hõigatud, aga usutavasti on need kümme korda kallimad võrreldes aastaga 1995, kui Oasist sai kuulama minna vaid 14 naela eest. Ja kui keegi arvab, et Oasisel ei õnnestuks enam neid staadione välja müüa, siis selles osas eksite.