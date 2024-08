BRUTAALNE GALERII Death metal'i vanameistrid näitasid Tapperis, kuidas tuleb traati tõmmata

Left To Die avaldab austust surematule Deathile, mis oli Chuck Schuldineri (suri 2001) bänd. Nagu maailmakuulsa tribüütbändi Death To All puhul, siis ka Left To Die sisaldab endisi bändiliikmeid nagu Terry Butler (Obituary, ex-Massacre) ning Rick Rozz (ex-Massacre, Mantas jne), kes võtsid kampa Gruesome’i asutajaliikmed: vokalist-kitarristi Matt Harvey (Exhumed, ex-Repulsion, ex-Death) ja trummari Gus Ríose (ex-Malevolent Creation jt).