Maailmakino Eesti kinodesse jõuab parima režii eest Hõbelõvi võitnud film

Teekonnal, mida kumbki poleks iialgi osanud ette kujutada, seisavad poisid silmitsi lugematute ohtudega. See on kaasaegne Odüsseia, kus peategelastel tuleb rinda pista nii katsumustega kõrbes, merel kui ka Liibüa karmides oludes. Garrone film on kaasahaarav ja põnevust täis täiskasvanuks saamise lugu, mis pakub samas ka rändekriisile sügavalt inimliku vaatenurga.