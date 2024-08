KITARRIST POETAS VIHJE Oasis tuleb jälle kokku, kas ka The Smiths?

1982. aastal alustanud The Smiths saavutas kiiresti kuulsuse college rocki skeenes, andes nelja aasta sees välja neli stuudioalbumit. Bändis hakkasid sama kiiresti kasvama pinged ning neljanda albumi «Strangeways, Here We Come» ilmumise ajaks oli The Smiths juba lõhki läinud. Aasta oli siis 1987.

Bänd lagunes kiiresti

The Smithsi laulja Morrissey alustas kohe edukat soolokarjääri, andes juba järgmisel aastal välja esimese sooloalbumi «Viva Hate», kuid The Smithsi liikmete vahel kääris edasi. Bassist Andy Rourke ja trummar Mike Joyce esitasid 1989. aastal hagi bändi autoritasude jagunemise pärast. Bändimehed tundsid, et nad said autoritasudest liiga väikese protsendi ning neisse suhtuti nagu ajutistesse stuudiomuusikutesse, kes ei vääri kitarrist Johnny Marri ja laulja Morrisseyga võrdväärset tasu.

Morrissey on pärast The Smithsi laialiminekut andnud välja rohkem kui tosin stuudioalbumit ja järjepidevalt esinenud. Mis takistab 80ndate menubändil jälle kokku tulemast? Foto: 2013 Getty Images / Scanpix

Rourke'il õnnestus kiiresti kahe bändikaaslasega kokkuleppele jõuda, kuid Joyce võitles veel ligi kümme aastat autoritasude jaotuse pärast edasi. Bassimängija Andy Rourke suri paraku 2023. aastal pärast pikka võitlust pankreasevähiga, mis tähendab, et isegi kui The Smiths peaks tõepoolest jälle ühinema, ei saaks selles mängida kõik algupärased liikmed. Kõik ülejäänud The Smithsi muusikud on praeguseni elus ning Morrissey on vahepealsete aastate jooksul välja andnud rohkem kui tosin sooloalbumit.

Aga miks mitte jälle ühineda?