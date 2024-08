TUNDKE END KODUSELT? Prantsusmaa muuseum kutsub näitust külastama alasti

Nimelt avati Marseille'i Euroopa ja Vahemere tsivilisatsioonide ajaloo muuseumis uus näitus, mille keskmes on aktid ja suhe loodusega. Selleks, et külastajatel oleks võimalik avastada nii ennast kui oma võimalikku suhet kunstiga, on lubatud siseneda kunstisaali alasti ka. Ainus tingimus on see, et isegi kui kõik riided seljast võtta, peavad jalga jääma külastajate kingad.

Prantsusmaa nudistide ühingu esimehe sõnul ei oleks muuseumil muidu midagi ka paljaste jalgade vastu, ent tegemist on ennekõike ettevaatusabinõuga, sest muuseumi parkettpõrandal paljajalu käimine võib lõppeda sellega, et jalad on pinde täis.

Alastikülastused toimuvad ühel õhtul kuus, mil muuseum on muidu tavaliselt suletud. See on ka põhjus, miks alasti muuseumi külastamine võimalikuks on saanud.

Alasti külastajatelt eeldatakse muuseumis siiski jalatseid, et vältida pindude sattumist jalgadesse. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP / Scanpix

Teisalt põhjendab muuseumi esindaja otsust sellega, et Prantsusmaa on alati olnud nudistide ja naturistide seas populaarne turismisihtkoht ning oleks õel, kui nad ei saaks kultuurireisil olles osa kunstist, mis on nende olemuse ja ajalooga tihedalt seotud.

«Tänapäeval käib alastatus ja iseendaga kontaktis olemine käsikäes tervisliku elustiili, taimetoitluse ning loodusteraapiate, meditatsiooni ja jooga praktiseerimisega vabas õhus. See on meie võimalus lükata tagasi meie keha koormavad ranged reeglid ning mõista mineviku ja oleviku naturismiga seotud probleeme,» lisas muuseumi esindaja.

Siiski pole keelatud kanda teatud riideid, st külastajad ei pea tingimata olema täiesti alasti, ehkki pileti broneerimisel seda siiski eeldatakse. Võib vaid oletada, et säärane võimalus võib kokku meelitada hulga lihtsalt uudishimulikke külastajaid või suisa perverte, kes tahavad ka alastatusest osa saada või vahtida, samal ajal riideid kandes.

Näitusel on kokku eksponeeritud 600 fotot, filmi, ajakirja, maali, skulptuuri ja muud kunstiteost Prantsusmaa ja Šveitsi nudistide kogukondadest ning avalikest ja erakogudest.