PALJAS KUI PÜKSINÖÖP Kannibaliks tembeldatud näitleja on rahahädas sunnitud müüma oma auto

Armie Hammer «tühistati» paari aasta eest, kui staari süüdistati avalikult kannibalismis ja seksuaalses väärkohtlemises. Ühtegi ametlikku süüdistust Hammerile ei esitatud, ka ei pidanud ta kandma karistust, ent ta pagendati Hollywoodist ning näitleja oli sunnitud uut elu alustama Kaimanisaartel.

Nüüd on «Kutsu mind oma nimega» ja «Sotsiaalvõrgustiku» näitleja olukord suisa nii täbar, et ta on sunnitud müüma oma auto, sest tal lihtsalt ei ole enam kütuse ostmiseks raha.

Tegemist on pikap-autoga, mille Hammer ostis endale 2017. aasta jõuludeks, sest ta oli sellest sedavõrd kaua unistanud. Nüüd tunnistab Hammer, et auto on ta põhimõtteliselt paljaks röövinud, sest alates Los Angelesse naasmisest on ta autosse tankinud vähemalt 500 dollari eest kütust.

Hammer ei pea olukorda siiski lootusetuks, sest loodab müügist saadud raha eest oma soetada pisema hübriidi ning naasta Hollywoodi, et alustada uut elu ning oma karjäärile uuesti hoog sisse anda.

Filmidest «Kutsu mind oma nimega» ja «Sotsiaalvõrgustik» tuntud näitleja kolis Kaimanisaartele pärast seda, kui teda süüdistati 2021. aastal avalikult vägistamises, kannibalismis ja seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistused lõpetasid Hammeri näitlejakarjääri, ta jäi ilma paljudest tulevikuprojektidest ning tema talendiagentuud loobus tema edasisest esindamisest.

2023. aasta mais lõpetati uurimine ebapiisavate tõendite tõttu ning Hammerile ei esitatud süüdistust.

Kaimanisaartel töötas Hammer müügimehena.

Selle aasta juunis antud intervjuus tunnistas Hammer, et on mõnes mõttes tänulik süüdistuste eest, sest need andsid talle uue perspektiivi elule. «Ma olen praegu oma elus kohas, kus ma olen tänulik kõige eest, mis minuga juhtunud on. Ma ei tundnud end varem hästi, ma ei olnud eluga rahul, sest ma tundsin, et millestki on alati puudu, mul polnud kunagi küllalt. Nüüd olen ma kõige eest tänulik,» sõnas Hammer siis.