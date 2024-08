LOOTUSETU OLUKORD Kas «Ei iial enam» järjefilm on tõesti hukule määratud?

Pärast kolme nädalat kinost on «Ei iial enam» toonud sisse juba üle 240 miljoni dollari ning ennustatakse, et see tulu võib ulatuda isegi üle 300 miljoni dollari ehk film on juba olnud tohutult edukas. Seega miks mitte tuua ekraanile ka Colleen Hooveri romaani järg pealkirjaga «Kõik algab meist»?

Järje ilmumine praegustes tingimustes on tegelikult üsna ebatõenäoline ning mitte sugugi seetõttu, et kardetakse järje põrumist. Probleem on pigem selles, et film on küll hästi teeninud, kuid olukord kaadri taga ei ole sugugi nii roosiline, vahendab Variety. Nimelt on ilmselge vaen filmi peategelasi kehastanud Blake Lively ja Justin Baldoni vahel järjefilmile vee peale tõmmanud.

Filmiga seotud allikas on avaldanud, et hetkel ei kujuta keegi ette, milline võiks järg välja näha, kui Baldoni ja Lively omavahelised suhted ei parane. «Tõenäoliselt pole maailma, kus need kaks uuesti koos töötaksid,» tunnistas allikas Varietyle.

Nimelt on filmi linastumisest saati olnud liikvel kuulujutud, et Baldoni ja Lively suisa vihkavad teineteist, ent olukord võib puudutada ka mitmeid teisi filmis kaasa löönud näitlejaid. Seda, et olukord käärib, märgati esmakordselt 6. augustil, kui filmi New Yorgi esilinastusel tehti küll hulgaliselt grupipilte, kuid ühelgi neist ei olnud näha Baldonit. Samuti ei pildistatud Baldonit kõrvuti Lively ja romaani autor Hooveriga.