AKTIIVNE KAMPAANIA Taylor Swifti fännid on Kamala Harrise toetuseks kogunud märkimisväärse summa

Kuigi Taylor Swift ise ei ole ametlikult Kamala Harrisele toetust avaldanud, on mõned aktiivsemad fännid otsustanud teha seda Swifti nimel ning on loonud organisatsiooni Swifties for Kamala Coalition, et koguda raha Harrise kampaania toetuseks.

Organisatsiooni poolt teisipäeval korraldatud virtuaalne miiting, kus muuhulgas osalesid nii Carole King kui ka senaatorid Elizabeth Warren ja Kirsten Gillibrand, tõi kokku 26 000 fänni, kes kogusid virtuaalse kohtumise vältel ligi 140 000 dollarit.

Carole King, keda Swift nimetas 2021. aastal kõigi aegade suurimaks laulukirjutajaks, esitas virtuaalsel miitingul räppides Taylor Swifti megahitti «Shake It Off». Seejärel kutsus King Swifti fänne olema poliitiliselt veelgi aktiivsemad.

«Olen aastaid olnud poliitiline aktivist. Ma olen olnud vabatahtlik, koputanud ustele ning teinud seda teinud ka kuulsana. Ma räägin teile seda sellepärast, et isegi kui keegi teist hetkel mõtleb, et teid peetakse veidrikeks, kui te vabatahtlikult ustele koputamas käite või inimestele helistate, siis uskuge mind: kaotada pole midagi, kuid võita on tohutult,» innustas King noori fänne kampaanias igal moel kaasa lööma.

Kõik miitingul kaasa löönud senaatorid nimetasid oma lemmiklaulu Taylor Swifti repertuaarist, enne kui tuletasid noortele aktivistidele meelde, et Kamala Harrise eesmärk on sama, mis Taylor Swiftil: tuua inimesed kokku, et kiusajatele vastu seista ning üheskoos ja tugevamana edasi liikuda.

Senaator Elizabeth Warren sõnas muuhulgas, et Taylor Swifti fänniks olemine on õpetanud noortele, kuidas olla oma kõige autentsem ja rõõmsam mina. «Te seisate käsikäes, sõprust sümboliseerivad käepaelad randmetel, ja saate üheskoos üle kõigest, mis elu teie ette veeretab,» sõnas Warren.

Liikumise eestvedajate sõnul teavad nad, et Taylor Swift seisab õige asja eest, mistõttu pole neil vaja oodata, et Swift oma toetust Kamala Harrisele kinnitaks. «Me teeme seda, sest me oleme koos tugevamad,» sõnas üks liitumise eestvedajaid Cosmopolitanile.