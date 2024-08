JULM NALI Linkin Park kiusab tulihingelisi fänne

Selle aasta alguses hakkasid levima kuuldused, et Linkin Park võib 2025. aastal naasta ning bändi elusolevad liikmed otsivad aktiivselt lauljat, kes Benningtoni asendada võiks. Lisaks tuli ilmsiks, et agentuur, millega Linkin Park koostööd on teinud, on hakanud Linkin Parki nimel vastu võtma pakkumisi festivalidelt.

Linkin Parki kitarrist Mike Shinoda kommenteeris Linkin Parki taasühinemise ümber käivaid kuulujutte aprillis. Shinoda ütles toona, et kui bändil peaks midagi öelda olema, tehakse seda LinkinPark.com kaudu. «Kuulujutud on alati liikvel ning inimesed küsivad alatihti, mis bändist edasi saab. Parim vastus, mis ma kellelegi anda saan, on, et kui meil on teile midagi öelda, siis me ütleme seda,» sõnas Shinoda.