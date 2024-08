Oasis – klassikaline lällamismuusika

Tuleval aastal toimub plaani kohaselt 14 kontserti. Juba on arvutatud, kui palju ettevõtmine bändile rahakest sisse võib tuua ja üldiselt ollakse üksmeelel, et palju. Oasise vennad Gallagherid olid hirmsas tülis, aga arvata võis, et küll nad kunagi lepivad, kasvõi raha pärast. Kuna Noel Gallagher lahutas just oma teisest abikaasast, kelle arvele tuleb kanda 20 miljonit naela, olevat see üks võimalik põhjus, miks läheb nii ja mitte teisiti.

Aga tänane peakangelane «Definitely Maybe». Sel on õnn olla kõikvõimalikes tagasivaatavates pingeridades uhketel kohtadel: parimad 90ndate plaadid, briti rokiplaadid, britpop’i plaadid, Oasise plaadid jne. Oasise jaoks on see muidugi selles mõttes eriti tähtis plaat, et nad said sellega kuulsaks ja see on põhiline. Oasise sugust bändi pole nurga taga mõtet teha.