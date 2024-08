PROPAGANDIST VÕI GEENIUS Kes oli Hitleri lemmikrežissöör Leni Riefenstahl?

«See, mida me tema arhiividest leidsime, on senini niivõrd aktuaalne ja asjakohane, et see on peaaegu ebamugav,» räägib Veiel. «Tema vaated heroilisele natsionalismile, tema suhe ülima iluga, võitjate ülistamise või nõrgemate ja võidetute põlgamine... See kõik andis meile äärmiselt sügava ja ajakohase ülevaate fašismist, ent ka võimaluse mõista, miks me näeme ka täna pead tõstmas parempoolseid liikumisi, mitte ainult Saksamaal, vaid kogu Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.»