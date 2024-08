Eesti kõige salapärasem teatrikriitik vaatab tagasi teatrisuvele: põnevikke oli vähevõitu

Enda rõõmuks kostis teatrikriitik, et ühtegi suuremat läbikukkumist pole ta sel suvel teatris kohanud. Ka külastatavuse üle ei maksa teatritel praegu muretseda, sõnas Danzumees. Kriitiku sõnul oli suurem osa saale oli täiesti täis ja kõik teatrid leidsid omale vaatajaid.

Danzumees käis suvel vaatamas 43 lavastust, kuid tunnistas, et tal pole õnnestunud harrastusteatrites toimuvat väga jälgida. Profiteatrit tuleb Danzumehe sõnul nii palju peale, et vähe jõuab päris harrastajate tegemisi vaatama.

Sellel suvel täiesti harrastajate teatrit ta ei näinudki, küll aga oli päris mitmeid, kus harrastajad olid proffidega segamini. «See ju aitab harrastajaid kõvasti edasi ja annab neile mingid uued nõksud kätte,» ütles Danzumees ja nimetas seda tänuväärseks nähtuseks, sest harrastajate seas on väga tugevaid näitlejaid.

Küsimuse peale, kas Danzumees sel suvel sattus oma teatrirännakutel ka kohtadesse, kuhu ta varem sattunud polnud, vastas teatrikriitik, et talle sattus mitu lavastust sattus ette, mida tehti uutes mängukohtades. «Kohe esimesena meenub ühest Eesti otsast Vastseliina piiskopilinnus ja teisest Eesti otsast Viskoosa kultuuritehas Hiiumaal,» muheles kriitik.

Vastseliina piiskoplinnuses esietendub 25. juulil suvelavastus «Salakuulaja Vastseliinas». Lavastajaks on Tarmo Tagamets. Lavastus põhineb Erkki Koorti ajaloolisel romaanil «Salakuulaja Vastseliinas».

Ühtlasi rõõmustas Danzumees, et 2025. aasta suvel plaanitakse uuesti mängida «Kes kardab Virginia Woolfi?», mis on anonüümse teatrifänni hinnangul üks aasta suurimaid õnnestumisi. Mõnusaimaks naerutajaks nimetas Danzumees see-eest lavastuse «Tutvumiskuulutus», mis samuti järgmisel aastal uuesti on tulemas.