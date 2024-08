Vennad, kes mõisteti elu lõpuni vangi: šokeerivaim Netflixi sari jätkub uute õudustega

«Monsteri» 2022. aasta septembris ilmunud esimene hooaeg on siiani üks vaadatumaid ingliskeelseid Netflixi seriaale. Ameerika kurikuulsaimast sarimõrvarist rääkivat seriaali vaadati juba esimese kuuga kokku umbes miljard tundi ning vaadatavuselt edestavad seda ainult «Stranger Thingsi» neljas hooaeg ning Tim Burtoni «Wednesday».

Lisaks sellele, et «Monster» saab teise hooaja, on Netflix kinnitanud sellele ka kolmanda hooaja, mis tundub mõeldav, sest Ameerika kuulsate krimilugude varamu seda kahtlemata võimaldab. «Monsteri» esimese hooaja lõpp vihjas, et võib-olla keskendub sari tulevikus roimar John Wayne Gacyle.