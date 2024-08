Rasked teemad on lavastaja Marianne Kõrveri jaoks osa argipäevast. Parajasti on tal ette valmistamisel dokumentaalfilm surmast, sellest nädalast jõuab ühes Ekspeditsiooniga teatrilavale mündi teist poolt uuriv «Surematud».

«Surematud» on sinu neljas lavastus, aga oled teatris töötanud üsna pikkade pausidega ja tuntud rohkem filmitegijana. Mis sind teatrilava juurde tagasi toob?

Lauri Lagle kutsus mind lavastama – küsis, kas mul on mõni lugu, mida tahaksin teatri vahenditega jutustada. Ta andis mulle mõnusalt mõtlemisaega ja sain paar kuud kaaluda. Tundus, et mul ongi teema, mida teatri mänguliste vahenditega lahendada, nii et võtsin pakkumise vastu ja siin ma nüüd olen.