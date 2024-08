KUNST JA POPP Massikultuuri kaunitar

The Connor Brothers on Briti kunstiduo, kes tunneb sellise teema poole arusaadavat tõmmet. Nad on endised Ida-Londoni, täpsemalt trendika Shoreditchi piirkonna kunstikaupmehed, kellest said hoopis kunstnikud. Milleks haipida teisi, paljuski ilmselt kehva kunsti, kui võime haipida ennast.

The Connor Brothersi tegevust on saatnud müüt. Mitte kõige originaalsem, aga seda enam töötavam. Nad kasvasid kuskil USA usulahus isoleeritud tingimustes ega teadnud muust maailmast midagi. Siis põgenesid nad Brooklynisse ja hakkasid kunsti kaudu maailma avastama.

Kui nüüd faktide ja fiktsioonide vahel siia-sinna hüppama hakata, siis üks liikmetest, James Golding, on endine London City börsimaakler ja heroiinisõltlane (väga londonlik lugu kuidagi) ja teine, James Snelle, Cambridge’i kraadiga filosoof. Tore oleks mõelda, et ka see kihistus on tegelikult väljamõeldis ja The Connor Brothersi nime all tegutseb hoopis… ei teagi kes? Mina või sina? Või hoopis tema? Peame olema hoolikad selle suhtes, keda teeskleme end olevat, teatab üks nende teos.