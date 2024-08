NÄDALA PLAAT Emotsionaalne ja intelligentne Fontaines D.C. särab nagu ei kunagi varem

Iirimaalt pärit viisik Fontaines D.C. on oma neljandal, ambitsioonikal ja mitmekülgsel albumil mõjusam, haaravam ja üldse parem kui kunagi varem. Kindel on seegi, et tegemist on albumiga, mis on üks nendest, mis defineerib muusika-aasta 2024. «Romance» on värske, energiline ja mõtlemapanev.