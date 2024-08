NÄDALA FILM Zoë Kravitzi woke-triller laenab palju teistelt

Seni näitlejana tuntud Zoë Kravitz teeb selle filmiga oma lavastajadebüüdi ning on ise ka filmi stsenaariumi üks autoritest. Seejuures tundub, et ta on üritanud teha üht ühiskondlikult kõnekat filmi, mis on täis pakitud olulisi teemasid. Nii on kriitikanool suunatud ühtaegu naistevastasele vägivallale, võimusuhetele ja ühiskondlikule ebavõrdsusele, aga mainitud saavad ka tühistamiskultuur, tehnoloogia, edukultus, traumahäired ja teraapia.