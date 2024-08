KULTUURIS KUUM Meie mees Hollywoodis Alar Kivilo saabus tütar Saskiaga erilisel põhjusel Eestisse

Saates tuleb juttu Alari filmikarjäärist operaatorina ning tema abstraktsetest makrofotodest, mida Alar on teinud ka Tallinnas. Saskia räägib oma õpingutest New Yorgi ülikoolis, oma stiilist fotokunstnikuna ning Eestis käimisest. Alari ja Saskiaga on veel Dokfoto Keskuses võimalik kohtuda 31. augustil kell 14.00, kus toimub näitusetuur koos autoritega ning Alar ja Saskia seletavad põneva näitusekontseptsiooni lahti.